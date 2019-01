Lunchlezing in bibliotheek Nele Dooms

30 januari 2019

14u57 0

De bibliotheek van Dendermonde organiseert op donderdag 31 januari een lunchlezing in haar gebouwen. Dat is ondertussen jaarlijkse traditie op Gedichtendag. Voor deze editie komt Tim Foncke langs. Hij schreef na een carrière als komiek twee ophefmakende brievenboeken en de roman “God is klein geschapen”. Daarmee maakte hij ook een tournee met Herman Brusselmans. Foncke werkte ook mee aan tv-programma’s als “Comedy Casino”, “Mag ik u kussen?” en “Superstaar”. Momenteel schrijft hij korte verhalen speciaal voor het podium. Veel personages daarin lopen over een hobbelig levenspad. Wie de verhalen wil horen, komt om 12 uur naar de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde. tijdens de lezing kunnen de bezoekers hun lunch eten. De Lunchlezing is gratis. Info: 052/46.81.00.