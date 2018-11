Luierbox krijgt plaats in Huis van het Kind Nele Dooms

20 november 2018

Voortaan beschikt het Huis van het Kind De Kroon, aan de Kroonveldlaan, over een luierbox. In de onthaalruimte van het gebouw is een verzamelpunt ingericht voor ongebruikte luiers van alle maten en merken. Dat werd dinsdag officieel geopend.

Het voorstel om een luierbox te openen komt van gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V). OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek onthaalde het voorstel positief, zodat Dendermondenaren voortaan ongebruikte luiers kunnen binnenbrengen in De Kroon. “Wie luiers te veel heeft, kan ze naar de luierbox brengen”, legt Meulebroek uit. “De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen betekent een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen. Daarom is een inzamelpunt voor ongebruikte luiers zo’n goed idee. Kinderen groeien snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Heel wat gezinnen hebben dan overschotjes liggen. In plaats van die weg te gooien, biedt de luierbox een ideale kans om ze aan gezinnen met beperktere budgetten te geven.”

Alle luiers die ingezameld worden, zullen gesorteerd en verdeeld worden tussen vzw De Tondeldoos, die zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen in Dendermonde en sociaal kruidenier TWIJkruid. Inwoners kunnen ongebruikte luiers deponeren in de luierbox tijdens de openingsuren van De Kroon. De stad bekijkt momenteel ook of er in de toekomst nog luierboxen kunnen bijkomen op andere centrale plaatsen in de stad en de deelgemeenten.