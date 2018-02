Ludieke aanpak bij Das Ter Over 15 februari 2018

02u38 0

Ook bij carnavalsgroep Das Ter Over is het feest. Deze groep bestaat dit jaar precies vijf jaar. "Oorspronkelijk was Das Ter Over een kickerploeg", vertelt Steven Duffeler. "Enkele leden waren fervente carnavalsvierders. Zij droomden van een eigen carnavalsgroep. Toen één van hen plots overleed, werd beslist de carnavalsgroep op te richten als eerbetoon. Daarna zijn we elk jaar wat groter geworden. Aanvankelijk waren met amper tien leden. Nu zijn dat er 25."





De groei van de groep betekent ook dat de wagen wat ambitieuzer en imposanter kan aangepakt worden. "We kiezen vooral om het allemaal heel ludiek aan te pakken, meer dan met een grote wagen op de proppen te komen", zegt Duffeler. "Voor ons vijfjarig jubileum leggen we de lat dit jaar wel iets hoger. We gaan deze keer tonen dat we serieus wat in onze mars hebben en komen met drie wagens naar de stoet." Thema is 'Na vijf jaar kunde erachter fluiten'. "Daar zit wel wat betekenis achter", legt Duffeler uit. "Een top drie of eerste plaats, daar zijn we nog nooit in geslaagd. Tegelijk laten we ook een kritische noot horen. In Dendermonde moet het lawaai, ook tijdens het carnavalsfeest, om 22 uur stoppen. We betreuren dat we naar langer vertier kunnen fluiten." (DND)