Louis Van Dievel vertelt en signeert in Standaard Boekhandel Nele Dooms

14 april 2019

14u04 0

De Standaard Boekhandel aan de Oude Vest in Dendermonde had zondagvoormiddag auteur Louis Van Dievel op bezoek. De bekende journalist en auteur schreef zopas een roman over de woelige kwestie rond onderpastoor Gilbert Verhaeghen, die vijftig jaar geleden Sint-Gillis in rep en roer zette. Het boek werd al officieel voorgesteld in de kerk van Sint-Gillis, maar zondag trok Van Dievel tijd uit om er ook in de Standaard Boekhandel over te vertellen. Daarna volgde een signeersessie. De geschiedenis rond onderpastoor Gilbert Verhaeghen zorgde eind jaren zestig voor heel wat controverse in de parochie Sint-Gillis. Verhaeghen, die progressief was, kwam in conflict met andere kerkelijken. “Aanleiding van het conflict was de wens van de pastoor om de kerk een nieuwe vloer te geven. Verhaeghen vond dat de centen naar lokalen voor de jeugd moesten gaan”, zegt Van Dievel. “Het overgrote deel van de bevolking koos de kant van Verhaeghen. Uiteindelijk vond een betoging met liefst 7.000 parochianen plaats. Het hele parochiale leven viel stil, niemand wilde zich nog inzetten voor de kerk, ook niet om teksten te lezen of met de schaal rond te gaan.” Van Dievel sprokkelde informatie in verschillende archieven, bij onder andere De Voorpost, heemkringen en het Historisch Documentatiecentrum van Dendermonde, staafde dat met tal van interviews met getuigen en schreef zijn boek. De roman “De Onderpastoor” is te verkrijgen in Standaard Boekhandel.