Louis en Andrée zijn gouden paar Nele Dooms

27 juli 2018

Louis Kempeneers (71) en Andrée Verbist (71) uit Dendermonde stapten precies vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. Ze vieren dan ook hun gouden jubileum. Daarvoor kregen ze een ontvangst aangeboden in het stadhuis van Dendermonde. Daarna werd er nog gefeest met familie en vrienden. Het echtpaar heeft één zoon. Louis en Andréé woonden aanvankelijk in het Brusselse, maar na hun pensioen trokken ze naar "den buiten" en vestigden ze zich in Dendermonde. Louis was handelsvertegenwoordiger in wijnen, Andrée was kapster. Louis en Andrée hebben altijd graag gereisd, maar tegenwoordig genieten ze vooral van de natuur in Dendermonde.