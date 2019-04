Louis Buytaert, de man die ‘het huis’ van Gert en Samson bouwde: “Massa’s luikjes om ‘stem van Samson’ te verbergen” Zonen Bram en Jeroen erven creatieve passie van vader Nele Dooms

04 april 2019

11u13 0 Dendermonde Gert Verhulst mag dan al afscheid nemen van zijn Samson, voor de familie Buytaert uit Dendermonde heeft het duo onuitwisbare herinneringen. Voor vader Louis was het een eer om voor het kinderprogramma het decor te mogen uitbouwen, dat dertig jaar dienst deed. Zonen Bram en Jeroen kregen zo de smaak te pakken om zelf die creatieve wereld in te stappen.

Dertig jaar lang kroop Gert Verhulst in de huid van “Gertje” in het kinderprogramma “Samson en Gert”. Precies even lang geleden is het dat Louis Buytaert (59) uit Dendermonde aan de slag ging om het decor voor de opnames ervan in elkaar te boksen. “Ik kende Danny Verbiest, die de handpop Samson tot leven bracht, van zijn knutselprogramma Kameleon”, vertelt Buytaert. “Zo kwamen Danny, de piepjonge Gert Verhulst en Hans Bourlon bij mij terecht. Het decor moest een gezellige huiskamer worden.”

Een paar weken tijd waren er om het decor te ontwerpen én klaar te hebben. “Decorbouw werkt altijd op het scherp van de snee”, weet Buytaert. “Op de brochure van mijn zaak Decor Buytaert stond niet voor niets de slogan ‘Wat als Rome toch op één dag kan gebouwd worden?’. Decors voor televisieshows maken, dat is werken op de rand van de afgrond omdat de tijdsdruk zo groot is. Het is altijd 5 voor 12.”

Bovendien was het decor voor Samson en Gert maken één van de grootste uitdagingen waar Buytaert ooit voor stond. “Overal moesten er luiken zijn”, zegt hij. “Danny Verbiest moest immers onder het decor kunnen en dan via een luik met Samson kunnen werken. Om niet altijd op dezelfde plaats te moeten zitten, moest heel het decor dus van luiken voorzien worden. En dat mocht niet opvallen. Er zijn serieus wat denkwerk en slapeloze nachten aan vooraf gegaan om dat klaar te krijgen.”

Het decor werd uiteindelijk opgebouwd en uitgeprobeerd in de tuin van Buytaert. “De plafonds in mijn woning waren niet hoog genoeg”, herinnert Buytaert zich. “Op van de zenuwen was ik, want ik wist dat Danny en Gert de lat hoog legden en ik wilde daar zeker aan voldoen. Ze bleken tevreden en vervolgens werd het decor in de opnamestudio opgebouwd. Daar woonde ik de allereerste opnames bij om te zien of er nog aanpassingen nodig waren. Dat decor is, op hier en daar wat updates na, dertig jaar lang blijven dienst doen. Ik ben daar echt fier op , dat ik zo mijn steentje aan een erg succesvol programma heb kunnen bijdragen.”

Zonen Jeroen en Bram, op dat ogenblik 2 en 5 jaar oud, herinneren zich met plezier de bezoeken van Samson en Gert bij hun thuis. “We waren dol op Samson en plots was die in ons huis. We waren door het dolle heen”, vertelt Jeroen. “Ik mocht de pop van Samson ook zelf eens uitproberen. Zijn mand stond op onze keukentafel. En dan gingen we opscheppen op school dat Samson en Gert bij ons thuis kwamen.”

“We waren de meest trouwe kijkers”, zegt Bram. “Op zondagochtend 9 uur zaten we in pyjama in de zetel voor televisie om toch maar geen moment te missen. Het was als een verslaving. Dat we dan ook af en toe mee mochten naar de studio, dat was een pluspunt. We gingen dan in het decor in de zetel zitten waar Gert normaal zat. Heerlijk was dat.”

Voor Louis Buytaert betekende het de start van een succesvolle carrière als decorbouwer. “Ik had in het Sint-Lucas decorbouw gestudeerd en kon eerst aan de slag bij mannen die decors voor de toenmalige BRT bouwden”, vertelt de man. “Zo werkte ik mee aan onder andere de Paradijsvogels, Beschuldigde Sta Op en het Liegebeest. Uiteindelijk werd ik zelfstandige en vervulde opdrachten voor De Drie Wijzen, Eurosong preselecties en Tien om te Zien. Met Samson en Gert was de boel pas echt goed vertrokken. Ik had daar ook direct een goed gevoel bij: ik dacht ‘die mannen, dat gaat marcheren gelijk zot’.”

Isomo snijden is het minst leuke aan een klus. Papa dat is uw fout, lach ik dan. Bram Buytaert

Zonen Bram en Jeroen groeiden op tussen al die creativiteit en kregen zo ook zelf de smaak te pakken. Jeroen vult ondertussen de dagen als grafisch artiest met onder andere muurschilderingen. “Ik zat als kind al aan de keukentafel naast vader mee te tekenen”, zegt hij. “Dat heeft me nooit losgelaten.” Bram studeerde schrijnwerkerij, ging aan de slag bij Neverland, de vroegere vaste decorbouwer van Tomorrowland, en is ondertussen ook zelfstandige in de sector. “Isomo snijden is altijd het minst leuke aan den klus. Als ik daarmee bezig ben, zeg ik al lachend ‘Papa dit is uw fout’. Maar ik ben blij dat ik de passie van vader doorkreeg. Ondertussen werk ik overigens ook voor Plopsaland om attracties aan te kleden. De cirkel is eigenlijk rond.”

En vader Buytaert, ondertussen gestopt met werken na een zwaar ongeval, ziet dat het goed is. “Toen ik het einde van Gertje van Samson hoorde op het nieuws, bracht dat meteen alle herinneringen naar boven”, zegt hij. “Ik kijk met warme gevoelens terug op die periode. Dat mijn zonen mijn passie verder uitdragen is fantastisch.”