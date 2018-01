Lopen voor beginners 02u48 6

De sportdienst van Dendermonde geeft iedereen de kans om het nieuwe jaar sportief in te zetten. Samen met atletiekclub AC Denderland vindt een cursus 'lopen voor beginners' plaats. De deelnemers ervan kunnen na tien weken vijf kilometer aan één stuk lopen. De lessen, onder professionele begeleiding, vinden elke dinsdag en donderdag om 19.45 uur. Er is ook telkens één les per weekend. Geïnteresseerden kunnen daarvoor terecht aan de atletiekpiste op de sportcampus aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis. De eerste les vindt vandaag plaats. Deelnemen aan de cursus kost 30 euro. Info: 052/21.06.12 of via sportdienst@dendermonde.be. (DND)