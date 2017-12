Lopen bij start nieuw jaar 02u38 0

Atletiekclub AC Denderland van Dendermonde geeft iedereen de kans om het nieuwe jaar sportief te beginnen. Samen met de Dendermondse sportdienst organiseert de vereniging een nieuwe lessenreeks 'Start To Run' of 'lopen voor beginners'. Deelnemers aan deze cursus leren in tien weken tijd vijf kilometer in een keer lopen. Die lessen vinden plaats in groep, onder professionele begeleiding van ervaren trainers van AC Denderland. De deelnemers bouwen stap voor stap op. Streefdoel is de loopwedstrijd 'Dwars Door Dendermonde' op zondag 18 maart mee te kunnen doen. De lesen vinden plaats op dinsdag, donderdag en zondag. Wie interesse heeft, is welkom op maandag 8 januari voor een infoavond. Ook inschrijven is dan mogelijk. De vergadering begint om 19.30 uur op het gelijkvloers van het sportcentrum van Sint-Gillis. De lessenreeks zelf start op dinsdag 9 januari. Deelnemen kost 30 euro, deelname aan Dwars Door Dendermonde en een T-shirt inbegrepen. Info: 052/21.06.12 of sportdienst@dendermonde.be.





(DND)