Loopbaancoaches geven workshop 05 juni 2018

De Junior Chambre International (JCI) Dendermonde, die jonge actieve mensen tussen 18 en 40 jaar verenigt, organiseert op dinsdag 5 juni een workshop rond "Ontdek je drijfveren en plezier in je loopbaan". Hiervoor komen twee ervaren loopbaancoaches, Nico Van de Venne en Wim Annerel, langs. "Zij bieden enkele dynamische oefeningen aan voor een versterkt zelfbewustzijn over wie je bent en wat je precies wil in je loopbaan", klinkt het. "De coaches delen graag hun kennis en enkele methodieken".





De workshop start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Den Ommeganck, aan de Grote Markt in Dendermonde. Deelnemen kost 10 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden. Info: jcidendermonde@gmail.com. (DND)