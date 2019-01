Lokale politie gaat oefenen in Abdijschool Nele Dooms

28 januari 2019

18u04 0

De lokale politie van Dendermonde gaat oefenen in de vroegere Abdijschool aan de Oude Vest in hartje stad. Het complex werd onlangs aangekocht door Uplace, nadat de provincie het te koop stelde. De bouwpromotor wil er een woonproject van maken. In afwachting daarvan is er een gebruiksovereenkomst gemaakt met de Dendermondse politie die gebruik mag maken van het gebouw voor oefeningen. Die kaderen in vaststellingen van diefstal in gebouwen, één van de prioriteiten van de politiezone. De agenten zullen oefenen op het ter plaatse komen op een snelle, veilige en spoorbewuste manier en het doorzoeken van een gebouw op aanwezigheid van eventuele daders. Er worden ook inbraken in scène gezet. Normaal gezien zullen de oefeningen niet voor overlast voor buurtbewoners zorgen.