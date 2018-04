Lokale politie bouwt levende verkeersparken 20 april 2018

02u48 0

De afdeling Verkeer van de lokale politie van Dendermonde organiseert dit voorjaar weer een reeks "levende verkeersparken". Die zijn bedoeld voor de leerlingen van het vijfde leerjaar van de Dendermondse basisscholen. Kinderen krijgen zo de kans om hun theoretische kennis van de verkeersregels aan de praktijk te toetsen. Het plaatselijk verkeer wordt die dagen niet uit de betrokken wijken geweerd. Om zoveel mogelijk verschillende verkeerssituaties voor de kinderen te creëren, wordt de signalisatie wel aangepast. Ook andere weggebruikers moeten zich dan aan de verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen houden en extra voorzichtig zijn. Op woensdag 25 april en donderdag 26 april wordt een verkeerspark opgesteld aan de Rode Kruislaan in Sint-Gillis. Vrijdag 4 mei is de Meibosstraat in Baasrode aan de beurt en donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei de De Dammenlaan. Tot slot wordt ook het Mevrouw Courtmanspark nog eens verkeerspark op vrijdag 1 juni.





(DND)