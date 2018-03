Lokale handelaars zorgen voor paasmarkt 27 maart 2018

Met de steun van het stadsbestuur pakken enkele lokale handelaars uit met een Paasmarkt. Het is de eerste keer dat dergelijk initiatief plaatsvindt in de Ros Beiaardstad. Plaats van het gebeuren is het Heldenplein. "Paasmarkten mogen op andere plaatsen dan al een trend zijn, in Dendermonde en regio zijn ze nog niet echt gekend", zegt schepen van Lokale Economie Dirk Abbeloos (CD&V). "Nu gaan wij er ook voor. We geloven erg in het welslagen van dit evenement, omdat het een mix van leuke dingen biedt. Bezoekers kunnen gezellig rondwandelen en handelaars bieden unieke ambachtelijke dingen aan."





Wie de Paasmarkt bezoekt, zal dan ook kunnen kennismaken met producten van een lokale chocolatier, ijzersmeder, fotobewerkster, flower artist en lederbewerkster. Proeven kan van ambachtelijke en lokale producten zoals ijs, streekbier en firewood coocking. "En voor de jongste bezoekers voorzien we extra animatie met een Streetband, grime, kapsalon, eendjes vissen en de paashaas die eitjes uitdeelt", zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V)





Het Heldenplein als locatie van het gebeuren is alvast niet toevallig gekozen. De site bevindt zich midden in het winkelcentrum en heeft enkele troeven zoals speelse zitelementen. Voor de Paasmarkt komen er leuke kraampjes en paasversiering, levensgrote paasbloemen en decoratiestukken. De Paasmarkt krijgt steun van de provincie met subsidie.





Een bezoekje brengen kan op Paaszondag 1 april van 10 tot 17 uur en op Paasmaandag 2 april, tijdens de wekelijkse marktdag, van 10 tot 14 uur. (DND)