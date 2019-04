Lokale besturen tekenen Charter Gezonde Gemeente Nele Dooms

01 april 2019

Twaalf lokale besturen uit de regio hebben maandagmiddag het vernieuwde charter ‘Gezonde Gemeente’ ondertekend. Dat is een samenwerkingsverband met het Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO Dender vzw om de komende jaren in te zetten op een lokaal gezondheidsbeleid. Omdat Dendermonde al langer expertise heeft rond preventie, welzijn en gezondheid en ook de voorbije zes jaar al ‘Gezonde Stad’ was, was het gaststad voor de ondertekening. Dat gebeurde in Cultuurcentrum Belgica. Naast Dendermonde ondertekenden ook Lebbeke, Buggenhout, Berlare, Zele, Aalst, Lede, Erpe-Mere, Denderleeuw, Geraardsbergen, Ninove en Haaltert het charter.

“Met de ondertekening van een vernieuwd charter hebben we de kans om inspanningen van de voorbije jaren te verzilveren en toekomstige inspanningen nog meer op elkaar af te stemmen”, zegt de Dendermondse schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “We spelen als stad in op de trend dat gezondheid belangrijk is. Eerste actiepunten die op het programma staan zijn ‘Generatie Rookvrij’, dat we lanceren tijdens de Buitenspeeldag op 24 april, en de participatie aan de lokale gezondheidsenquête van de Vlaamse regering.”