Live Amusement pakt uit met eigen WK-lied 15 juni 2018

02u43 0

Waar?





Voetbaldorp op de parking





Gedempte Dender





Wanneer?





Nergens zoveel matchen dan in Dendermonde: Niet alleen de wedstrijden van de Rode Duivels, maar ook elke zaterdag vanaf 16 uur. Een eerste keer gebeurt dat morgen voor de wedstrijd Argentië-IJsland om 17 uur. Ook de halve finale en finale zullen in het voetbaldorp te zien zijn. Het voetbaldorp sluit ten laatste een uur na de match om ook de plaatselijke horeca iets te gunnen.





Waarom naar daar?





"Wie ten volle ambiance wil, moet bij ons present tekenen", zegt Luc Van Mol. "Wij hebben zelfs een eigen WK-lied klaar, dat we zullen spelen om de menigte op te zwepen. Voor de eerste bezoekers liggen leuke voetbalgadgets klaar. Met een 25-tal medewerkers houden we de boel recht en we werken goed samen met de omliggende horeca."





Inkom?





Gratis.





Prijs van een pint?





2 euro. Sterke drank wordt niet geserveerd. (DND)