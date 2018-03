Live Amusement gaat voor eigen WK-song ORGANISATIE ROEPT INWONERS OP ZELF LIED TE SCHRIJVEN NELE DOOMS

10 maart 2018

02u51 0 Dendermonde In Dendermonde gaan ze voor een eigen WK-lied. Luc Van Mol en zijn team van Live Amusement doen een oproep naar creatieve inwoners om dat te componeren. Daarmee reageren ze op de hetze rond rapper Damso.

Dat de Voetbalbond beroep wilde doen op rapper Damso, die gekend staat als vuilgebekt en vrouwonvriendelijk, voor het lijflied van de Rode Duivels op het WK-voetbal in Rusland, zette ook bij voetballiefhebbers in Dendermonde kwaad bloed. Luc Van Mol, die samen met zijn medewerkers tijdens het WK een voetbaldorp met groot scherm plant, zag het helemaal niet zitten om een song van Damso te draaien. Dat de Voetbalbond besliste om dan toch te breken met de rapper, klinkt Van Mol en zijn team als muziek in de oren.





"Het is onbegrijpelijk dat de Voetbalbond er nog maar aan dacht om met Damso samen te werken, terwijl zijn reputatie en songteksten zo vrouwonvriendelijk zijn", zegt Luc Van Mol. "De verontwaardiging van de sponsors was zeker terecht. Je kan voor zo'n groot feest als het WK toch niet samenwerken met iemand die discrimeert. Wij als Live Amusement willen garant staan voor plezier en tussen de bezoekers van ons WK-dorp zitten ook heel veel vrouwelijke fans. Dan kan het niet de bedoeling zijn om daar iemand op te voeren die geen respect voor vrouwen heeft."





Samen met de beslissing om te breken met rapper Damso, bepaalde de Voetbalbond ook dat er geen ander WK-lied in de plaats komt. Daar legt Luc Van Mol zich niet zomaar bij neer. "Komt er via de Voetbaldbond geen lied, dan zorgen we in Dendermonde zelf voor een song", zegt hij vastberaden.





Voetbaldorp met groot scherm

Voor een Dendermonds WK-lied doet Live Amusement een oproep naar alle inwoners. "Wie creatief en muzikaal is, roepen we op om een eigen WK-lied te componeren", zegt Van Mol. "Het zou een extra troef zijn voor onze stad, iets om mee uit te pakken. We hopen alvast op heel veel enthousiaste reacties op deze uitnodiging. Hier en daar kregen we toch al te horen dat er interesse is voor deze uitdaging."





Live Amusement heeft al principieel akkoord van het schepencollege om het voetbaldorp tijdens het WK-voetbal uit te bouwen op de Gedempte Dender. De officiële aanvraag is momenteel binnen. "Alle wedstrijden van de Rode Duivels zullen zeker vertoond worden op een groot scherm", zegt Van Mol. "We kozen voor een exemplaar van 28 vierkante meter groot. Net zoals ook in het verleden gebeurde, zullen we in het voetbaldorp ook voor randanimatie zorgen. We hopen er veel volk te mogen begroeten."