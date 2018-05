Litus serveert gerecht voor WK Voetbal 12 mei 2018

Danny Van Hemelryck, chef-kok van Eethuis Litus in hartje Dendermonde, tovert speciaal voor het WK Voetbal een nieuw gerecht uit zijn mouw. Dat zal een hele zomer lang te proeven zijn.





Het is niet de eerste keer dat Van Hemelryck zich door het voetbal en de Rode Duivels laat inspireren voor een menu. Ook bij het voorbije EK maakte hij een passend gerecht in Belgische driekleur met scampi's. Ook deze keer laat hij zich meevoeren met de WK-gekte.





"Deze keer haal ik inspiratie in de landen waar de Rode Duivels in de eerste ronde moeten tegen spelen: Panama, Engeland en Tunesië", zegt hij.





Gefrituurd

"Opzoekingen leerden me dat in al deze landen nogal veel gefrituurde gerechten en vis wordt geserveerd. Ik heb het allemaal een Belgische twist gegeven en het resultaat is een mooi bordje."





Van Hemelryck tovert met asperges en garnaaltjes, gefrituurde kabeljauw en een sausje met streekbier. Daarbij hoort ook een kommetje couscous. "En een shot Russische wodka, want dat is het thuisland voor het WK", zegt de chef-kok.





Het gerecht zal vanaf juni te proeven zijn in Eethuis Litus, aan de Franz Courtensstraat in Dendermonde. Er is ook een wedstrijd aan verbonden. "Wie dit menu eet, maakt kans om een etentje in Litus te winnen", besluit de kok.





