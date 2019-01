Literaire Toast met poëzie Nele Dooms

14 januari 2019

Het Davidsfonds van Dendermonde zet het nieuwe jaar in met een “Toast Literair”. Dat is jaarlijkse traditie. De vereniging biedt bij een glaasje cava ook wat poëzie. Dichter en woordkunstenaar Els Van Thuyne gaat in gesprek met Harold Van de Perre. Ze schrijft al jarenlang gedichten. Wie beter met haar wil kennismaken, kan dat tijdens de Toast Literair op zondag 20 januari. Dit gebeurt in een interviewgesprek met beeldend kunstenaar en poëzieliefhebber Harold Van de Perre, tevens bestuurslid van het Davidsfonds Dendermonde. Van Thuyne heeft het over haar lectuur, lievelingsboeken en poëzie. De literaire toast begint om 10.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Oscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde.