Lingeriewinkel steunt goed doel met oude bh's MIO SOGNO HELPT MET ACTIE BEVOLKING IN GAMBIA NELE DOOMS

16 maart 2018

02u36 0 Dendermonde Ann Heremans pakt uit met een ludieke actie voor het goede doel. In haar lingeriewinkel Mio Sogno zamelt ze oude bh's in. Samen met vriendin Ilse Callebaut steunt ze daarmee de bevolking in Gambia.

Te klein, te groot, versleten, uit de mode,... Al die bh's zijn momenteel welkom in lingeriezaak Mio Sogno aan de Oude Vest in Dendermonde. Zaakvoerster Ann Heremans zet er een benefietactie op poten. "Het idee is eerder toevallig ontstaan", vertelt ze. "Mijn dochtertje kwam een tijdje geleden met een briefje van school thuis. Leerkrachten zochten ouders om uitdagingen aan te gaan. Ik stelde voor om met oude bh's de langste wasdraad in Dendermonde te creëren en startte al meteen met verzamelen. Door omstandigheden ging dit project niet door, maar ik zat hier wel al met afgedankte bh's.





Scholen in Gambia

"Dankzij contacten met vriendin Ilse Callebaut werd al gauw een oplossing gevonden. Callebaut is bezielster van het project Manjai Kids in Gambia en steunt zo drie scholen in het land. "Het gaat om financiële steun bij de uitbouw van een school en materiële en educatieve steun aan twee andere scholen", legt ze uit. "Vele gezinnen in Gambia hebben onvoldoende middelen om hun kinderen naar school te laten gaan. Daarvoor zijn ze aangewezen op externe steun. Ook met de inzamelactie van bh's kunnen we een duit in het zakje doen."





Bedoeling is dat alle ingezamelde bh's via Callebaut naar Gambia worden verscheept. "De lokale bevolking kan ze gebruiken om ermee naar de markt te trekken en te verkopen", zegt Heremans. "Dat levert hen geld op om uit de armoede te ontsnappen. Ze leren er ook zelfstandig en onafhankelijk van worden en kunnen hun kinderen naar school sturen."





Groot succes

De inzamelactie loopt tot eind maart en is alvast een groot succes. "Wat moet je anders met je afgedankte exmplaren", zegt Heremans, die al vijftien jaar haar speciaalzaak in lingerie en badmode runt.





"Kledij wordt al wel eens doorgegeven tussen mensen, maar met bh's is dat niet gebruikelijk. Elke vrouw heeft wel een paar exemplaren in de kast liggen die ze toch niet meer draagt. Dan kan je beter een goed doel steunen. Ik merk dat veel mensen zo redeneren. Het resultaat is dat ze maar blijven binnenstromen. In ruil krijgen mensen een cadeaubon van 10 euro die ze in de zaak kunnen spenderen. Ik merk dat iedereen dit toch in de eerste plaats doet om te helpen. Dankzij de samenwerking met Ilse komt de steun meteen bij de bevolking in Gambia terecht."





De initiatiefnemers willen honderden bh's verzamelen. Wie nog afgedankte exemplaren heeft kan die tot en met 31 maart binnenbrengen bij Mio Sogno, Oude Vest 69 in Dendermonde.





Info: www.miosogno.be en www.manjaikids.vpweb.be.