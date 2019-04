Lindy Hop dansen met Jazz Centrum Vlaanderen Geert De Rycke

19 april 2019

10u08 0

Jazz Centrum Vlaanderen organiseerde een Lindy Hop dansavond. En of er gedanst werd, ook wie er niets van kende, kon het ter plaatse meteen leren. In het kader van de expo ‘From Cakewalk to Lindy Hop’ bracht Jazz Centrum Vlaanderen ’The Hop-sh-Bam Collection’ naar zaal Belgica Bis. Het werd een opwindende avond vol stomende swingjazz en Lindy Hop dans. Het was Leni Denorme die de toeschouwers de dansvloer op kreeg tijdens een dansinitiatie. Zij liet iedereen kennismaken met de dansstijl door hen meteen zelf aan het dansen te zetten. Ook heel wat geïnteresseerden die zichzelf niet meteen op de dansvloer zagen, waren van de partij. Zij stonden langs de zijlijn maar genoten als geen ander van de muziek die ’The Hop-sh-Bam Collection’ produceerde. De band onder leiding van trompettiste Marie-Anne Standaert bracht een hommage aan de sfeer en de artiesten van de legendarische Savoy Ballroom tijdens de jaren dertig en veertig in New York.