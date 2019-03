Lid Vlotgrasbende dat het te bont maakt bij agenten, komt er vanaf met werkstraf Nele Dooms

25 maart 2019

12u30 0 Dendermonde Ryda F. (24), die het al te bont maakte bij heel wat agenten van het Dendermondse politiekorps, komt er vanaf met een werkstraf van 150 uur. De Dendermondse rechter legde de gemeenschapsdienst op na een resem feiten van smaad en weerspannigheid. Liefst een vijftiental agenten hadden zich burgerlijke partij gesteld tegen de jongeman, die aanzien wordt als “Alfa-lid” van de Vlotgrasbende.

De verschillende feiten waarbij Ryda F. het aan de stok kreeg met de politie, dateren van eind 2017. Meermaals maakte de jongeman zich schuldig aan agressieve scheldtirades tegenover verbalisanten. De ene keer omdat agenten thuis voor een ouderlijke twist tussen kwamen, de andere keer omdat F. mee moest voor verhoor na een vechtpartij. Ook een parkeerwachter moest het ontgelden, nadat die F. op de bon geslingerd had. Uiteindelijk zorgde de lijst PV’s wegens smaad en weerspannigheid ervoor dat F. het aan de rechter moest komen uitleggen.

Volgens het parket is Ryda F. een “Alfa-lid” van de Vlotgrasbende, die een tijdlang voor serieuze overlast in Dendermonde zorgde. “F. heeft een duidelijke afkeer voor politie en alles wat daarmee te maken heeft”, schetste de openbaar aanklager tijdens het proces. “Hij stelt zich direct vijandig op als hij agenten tegenkomt en bedreigt hen, onder andere dat hij hen in hun privé wel zal weten te vinden. Het strafblad van F. is, ondanks zijn jonge leeftijd, overigens niet min. Hij is één van de leidersfiguren van de Vlotsgrasbende, de groep jongeren die samenkwamen om voor oproer te zorgen in de stad. De politie heeft de handen vol gehad met hen. En F. had een reputatie hoog te houden, met vijandigheid en een grote bek tegenover de politie tot gevolg.”

Toen de rechter van de man wilde weten of hij “een probleem had met gezag van de politie”, benadrukte F. dat hij “tot inkeer gekomen is”. “Ik weet dat ik slecht bezig was toen. Het was een kat-en-muisspel met de politie”, zei hij. “En ik zette een grote mond op in het bijzijn van vrienden. Ik heb ingezien dat ik beter niets meer met de politie te maken heb. Dat kan niet blijven duren.”

Hij minimaliseerde de omvang van de Vlotgrasbende en de rol die F. daar speelde. “Dat was gewoon een groep vrienden en ik was zeker niet de leider”, benadrukte hij. “Ik zette alleen te veel een grote mond op en dronk te veel zodat ik mijn gedrag niet altijd onder controle had.”

F. gaf de rechter aan dat hij een andere weg op wil en graag een broodjeszaak wil openen. Eerst zal hij dan toch de 150 uren gemeenschapsdienst moeten uitvoeren. Doet hij dat niet, dan vliegt hij één jaar in de gevangenis. F. kreeg ook een effectieve boete van 800 euro opgelegd.