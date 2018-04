Lichtere straf voor neersteken liefdesrivaal 25 april 2018

Tom T. (32) uit Appels kreeg in het hof van beroep in Gent een lichtere straf voor het neersteken van een Aalstenaar die met zijn ex een relatie had. Eind januari 2015 viel hij zijn liefdesrivaal aan met een koksmes in het huis van zijn ex. Tom T. kon het niet verkroppen dat zijn relatie met vriendin Reini M. op de klippen was gelopen en zij een nieuwe vriend had. Hij bedreigde hen: "De nieuwe vriend zou 'zijn ballen' kwijt raken." T. trok in de nacht van 27 op 28 januari 2015 naar zijn ex en de nieuwe vriend. Hij drong de woonst binnen en viel zijn liefdesrivaal aan. De man uit Aalst raakte zwaargewond, maar overleefde de aanval. T. kreeg in eerste aanleg 40 maanden cel, in beroep kreeg hij een lichtere straf: 40 maanden cel met 30 maanden uitstel. De man beweerde dat hij een black-out had. "Als je niet gewoon bent om te drinken, kan het gebeuren dat je je niks meer herinnert. Whisky is een gevaarlijke drank", stelde zijn advocaat. Hij is ook verplicht om iets aan zijn alcoholproblematiek te doen. (DJG)