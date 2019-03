Lichten uit op Earth Hour Nele Dooms

26 maart 2019

18u38 0

Het stadsbestuur van Dendermonde laat ook dit jaar “Earth Hour” niet zomaar passeren. De jaarlijkse actie van het Wereld Natuur Fonds zorgt ervoor dat wereldwijd op hetzelfde tijdstip de lichten gedoofd worden, als symbolische actie tegen de opwarming van het klimaat en lichtvervuiling. Dit jaar vindt Earth Hour plaats op zaterdag 30 maart, van 20.30 tot 21.30 uur. De stad doet mee en dooft de klemtoonverlichting aan het stadhuis en het Vleeshuismuseum, aan de Grote Markt. “Zo geven we vanuit de stad ook aan dat we werk willen maken van een beter klimaat”, zegt schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V). “Dat doen we trouwens niet alleen symbolisch. Met initiatieven zoals Cambio-autodelen, groepsaankoop voor groene stroom, aanleggen van trage wegen en fietspaden, geveltuintjes en andere acties geven we inwoners de kans CO2-uitstoot te verminderen. Zelf maken we werk van een duurzamer wagenpark, woonwerkverkeer met de fiets, enzovoort.” Iedereen kan meedoen met Earth Hour door zaterdagavond thuis alle verlichting te doven.