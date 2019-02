Lichte rookschade in woning door afval buiten dat vuur vat Koen Baten

05 februari 2019

17u52 1

Een woning in de Spoorwegstraat in Dendermonde heeft lichte rookschade opgelopen nadat er in de tuin van de eigenaars afval in brand was gevlogen. Een overbuurvrouw merkte rookontwikkeling aan de achterkant van de woning op en verwittigde de brandweer die snel ter plaatse waren. De bewoners waren op dat moment aanwezig, maar konden op tijd naar buiten. Het brandweerkorps had de brand snel onder controle. Er was enkel wat lichte rookschade. “De man die thuis aanwezig was, probeerde eerst het vuur zelf nog te doven, maar slaagde hier niet in. Hij ademde wel wat rook in en werd voor controle naar het ziekenhuis overgebracht”, aldus officier Francois Van Der Vreken. “Na de brand hebben we de woning enkel moeten verluchten.” De straat was tijdens de interventie wel een tijdje afgesloten voor het verkeer, dat plaatselijk moest rondrijden.