Lichte bestelwagen botst tegen geparkeerde wagens en kantelt Koen Baten

18 december 2018

16u58 0

Op de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode is een lichte bestelwagen op zijn zij belandt nadat hij tegen meerdere geparkeerde voertuigen aanreed. Vermoedelijk was de bestuurder verstrooid of even afgeleid toen het ongeval gebeurde. De man botste tegen een geparkeerd voertuig en belandde daarna op zijn zij. Het geparkeerde voertuig werd vooruit geduwd en botste tegen een andere wagen. Een spiegel van een derde voertuig werd ook afgereden. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar er was wel aanzienlijk wat materiële schade. Door het ongeval was de rijstrook richting Buggenhout tijdelijk afgesloten en was er beurtelings verkeer nodig. De hinder bleef beperkt. Twee voertuigen werden getakeld.