Lichaam aangetroffen in Dender langs jaagpad Koen Baten

07 maart 2019

13u21

Langs het jaagpad van de Dender in Oudegem heeft de brandweer en de politie een lichaam aangetroffen in het water. Een persoon merkte plots het lichaam op in het water en verwittigde de hulpdiensten. Zij konden de persoon vastmaken aan de kant tussen de spoorwegbrug van Oudegem en de brug van Appels. Het parket moet nu ter plaatse komen om de nodige vaststellingen te doen.

Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. Mogelijk was de persoon al een hele tijd vermist. Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.