Lichaam aangetroffen in Dender is dat van vermiste Stephan Matthijs Koen Baten

08 maart 2019

15u27 0 Dendermonde Het lichaam dat donderdag in de Dender in Oudegem werd aangetroffen is dat van Stephan Matthijs uit Aalst.

Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De 50-jarige man verdween op 26 januari. Hij verliet toen zijn woning met de fiets in de Gentsesteenweg in Aalst. Een dag later werd er al eens gezocht op de Dender in Aalst, maar toen werd het lichaam niet aangetroffen. Gisteren kwam het lichaam bovendrijven in Mespelare en konden de hulpdiensten het tegenhouden in Oudegem.

Het parket voerde een autopsie uit, maar er werd geen kwaad opzet gepleegd. “Alles wijst, zoals eerder verwacht, op een wanhoopsdaad", aldus het parket.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.