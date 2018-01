Lezing rond burn-out en stress 02u57 0

In het kader van de campagne 'Fit in je hoofd' van het Dendermondse stadsbestuur, vindt op dinsdag 16 januari een lezing rond burn-out en stress plaats. Ondanks het groeiende bewustzijn rond deze aandoeningen, is het voor diegenen die ermee worstelen nog al te vaak een taboe. Tijdens een informatieve avond krijgen de aanwezigen meer inzicht in het verschijnsel stress, leren ze de symptomen en de oorzaken kennen en worden er nuttige tips gegeven voor de preventie en de behandeling. Gastspreker is Elfi Strackx. De voordracht vindt plaats om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in zaal Belgica BiS, aan de Kerkstraat 115. De toegang bedraagt 3 euro. Info en reservatie: 052/37.85.37 of via welzijnengezondheid@dendermonde.be. (DND)