Lezing over Lam Gods 02u39 0

Het Davidsfonds van Dendermonde presenteert op dinsdag 16 januari een lezing over 'Het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck. Gastspreker is Kanunnik Ludo Collin, die de restauratie opvolgt voor de kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal. Hij is in de wolken over hoe mooi de panelen geworden zijn. Van Eyck was 600 jaar geleden een meester in driedimensionaliteit en dieptewerking. De schilderijen geven opnieuw alle details bloot die eeuwenlang onzichtbaar waren. De voordracht begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het Onze-Lieve-Vrouwekerkplein in Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. (DND)