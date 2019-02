Lezing met Mieke Van Hecke Nele Dooms

Het Liturgisch Centrum van de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Dendermonde organiseert op dinsdag 12 februari een Abdijconferentie. Gastspreker is Mieke Van Hecke, CD&V-politica en in het verleden tien jaar lang aan het hoofd van het Katholiek Onderwijs. Zij komt spreken in het kader van ‘Getuig met fierheid, zonder arrogantie.’ De lezing begint om 15 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Grote Zaal van de abdij, via de Vlasmarkt 23 of Dijkstraat 32. De toegang is gratis. Info: 052/33.87.86 of info@abdijdendermonde.be.