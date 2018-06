Leuke prijzen met UiTPAS 19 juni 2018

Jongeren die nu een UiTPAS aanschaffen, maken kans op leuke prijzen. Tot 30 juni geldt voor jongeren tussen 16 en 26 jaar het speciale UiTPAS-jongerenaanbod. De UiTPAS is een spaarkaartsysteem voor vrije tijd. Wie deelneemt aan activiteiten kan punten sparen. Die zijn om te ruilen voor voordelen, zoals gratis tickets of kortingen. Jongeren die nu deze pas kopen, krijgen er de BILL-app gratis bij. BILL geeft kortingen in muziekclubs, culturele centra, bioscopen, enzovoort in heel Vlaanderen en zelfs Europa. Bovendien maken jongeren met de aankoop van een UiTPAS kans op leuke prijzen, zoals een combiticket van Denderpop, een ticket voor Geruis van volgend seizoen of een waardebon voor Dendermonds streetwear van Goliart. Een UiTPAS kost 2 euro voor wie jonger is dan achttien jaar en 5 euro voor wie ouder is dan achttien jaar. De UiTPAS is te verkrijgen bij de dienst Toerisme, CC Belgica, de bibliotheek, de sportdienst en zwembad Olympos. (DND)