Leonard en Julia zijn diamanten paar Nele Dooms

16 juli 2018

14u59 0

Leonard Van Kerckhoven (77) en Julia Mannaert (78) uit Baasrode vieren hun diamanten jubileum. Ze stapten precies zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. Het echtpaar kreeg twee dochters. Ondertussen zijn er ook al twee kleinkinderen. Leonard werkte 36 jaar bij het Ministerie van Openbare Werken, eerst als tekenaar en later als adjunct van de directeur. In de vrije tijd primeerde het sportieve. Leonard deed jarenlang aan atletiek en voetbalde bij onder andere FC Baasrode, SK Lebbeke en bij Opstal-Buggenhout. Julia werkte eerst enkele jaren in een schoenenfabriek. Daarna werd ze poetshulp bij gezinnen. Na hun pensioen zijn Leonard en Julie fervente wandelaars geworden. Ze zijn lid van de wandelclub in Baasrode, waar Leonard 18 jaar lang secretaris was en nu al 5 jaar voorzitter. Blijft er tijd over, dan gaan ze op reis.