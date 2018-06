Leon en Emilienne al 50 jaar samen 13 juni 2018

Leon Ledegen (75) en Emilienne Van der Jeught (67) uit Oudegem vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze trouwden vijftig jaar geleden. Het echtpaar heeft twee dochters. Ondertussen is er ook één kleinzoon. Leon heeft altijd als elektricien gewerkt. Emilienne werkte enkele jaren bij papierproducent VPK in Oudegem, maar werd daarna huisvrouw en zorgde voor de opvoeding van de kinderen. Leons grootste hobby is voetbal. Hij speelde jarenlang bij Blue Star Oudegem. Hij was medeoprichter van de ploeg. Leon was er jeugdtrainer. Tegenwoordig is hij nog materiaalmeester. Hij was ook twintig jaar lid van het feestcomité in Oudegem. Emilienne gaat het liefst winkelen met de dochters en wandelen. Ze is lid van de KVLV Mespelare.





(DND)