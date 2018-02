Lentezonnetje, prachtige stoet ...en tevreden prinsessen ZO VIEREN BAASRODE EN MOERZEKE CARNAVAL KOEN BATEN

12 februari 2018

02u31 0 Dendermonde Niet alleen in Aalst was het dit weekend feesten geblazen. Ook Baasrode en Moerzeke vierden hun jaarlijks carnavalsfeest en konden op heel wat volk rekenen. Zeven Baasroodse groepen en 14 Moese groepen zorgden voor een groot feest in hun dorp. "Carnaval is nog steeds iets om trots op te zijn, wij genieten hier met volle teugen", klinkt het bij de toeschouwers.

Een stralende zon, de volle goesting bij de carnavalisten en wondermooie wagens zorgden voor een geslaagde editie van Baasrode Carnaval. Prinses Peggy, die mocht plaatsnemen op de prinsenwagen na een jaar lang voorbereiden en campagne voeren, beleefde haar hoogdag. "De laatste weken begon het erg te kriebelen om eindelijk door de straten van ons dorp te trekken", aldus prinses Peggy. "De voorbije weken ben ik een aantal keren op bezoek geweest bij de werkhallen om de wagens te bezichtigen, en toen had ik er al een goed oog in. Nu was het weliswaar nog meer genieten om alles volledig afgewerkt te zien en de kostuums te bekijken, ik ben een zeer tevreden prinses. Ik heb hier heel lang naartoe geleefd en ga de komende dagen zeker nog met volle teugen genieten", aldus Peggy.





Positieve reacties

Ook de Baasrodenaars genoten zichtbaar van carnaval en hadden alleen maar positieve reacties op de wagens. "De wagens zien er - in een woord - prachtig uit! Het was een hele mooie stoet, waar we enorm van genoten hebben", klonk het. De thema's dit jaar waren eveneens uitermate creatief, en uiteraard kon er ook geen vleugje actualiteitsspot ontbreken. Zo was er een groep die als 'De man van Melle' de situatie rond Bart De Pauw op de korrel nam.





Naast Baasrode vierde ook Moerzeke carnaval. Voor hen was het dit jaar een speciale editie, want het was de vijftigste keer dat de stoet door de straten trok. Dit was ook in heel wat wagens terug te vinden, die een groot feest als thema hadden. Prinses Ellen was, net als haar collega in Baasrode, bijzonder trots dat zij op de prinsenwagen mocht plaatsnemen. Ook hier waren heel wat kleurrijke wagens en kostuums te zien. Voor de Kazoo's was het ook dubbel feest, want zij bestaan dit jaar veertig jaar en maakten een prachtige wagen met bloemen. In totaal liepen vijftien groepen uit de gemeente mee in de stoet, die toch enkele duizenden bezoekers naar de straten kon lokken. Alle carnavalisten maken zich nu op voor drie dagen feesten tot de popverbranding op dinsdag.