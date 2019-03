Lentekriebels bij Visitatieschool Nele Dooms

19 maart 2019

De Visitatieschool van Baasrode pakt op zaterdag 23 maart uit met “Lentekriebels”. Het evenement voorziet in een gezellig marktje, verschillende workshops voor kinderen en allerlei eetkraampjes. Voor de ouders wordt een gin- en cavabar voorzien. Wie wil, kan deelnemen aan een wandelzoektocht. Dat kost 2,5 euro, een pannenkoek inbegrepen. De opbrengst van het gebeuren gaat naar de werking van de school. Lentekriebels start om 15 uur. Iedereen is welkom op de speelplaats van de Visitatieschool, aan de Kloosterstraat in Baasrode.