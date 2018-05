Lenteconcert in kerk 05 mei 2018

In de Sint-Gertrudiskerk van Vlassenbroek in Baasrode vindt vanavond, zaterdag, een Lenteconcert plaats. Dat wordt opgeluisterd door sopraan Iris Hendrikx en tenor Gilles Van der Linden. Zij brengen liederen van Schubert, Straus en anderen. Voor de begeleiding zorgt Peter Jeurissen op piano. Het concert begint om 20 uur. Toegangskaarten kosten 18 euro. De opbrengst gaat naar de vzw Vlassenbroek, die instaat voor het onderhoud van het plaatselijke kleuterschooltje. Info en reservatie: 052/22.31.13 of via philipsmarel@pandora.be. (DND)