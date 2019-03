Lenteconcert in kerkje Vlassenbroek Nele Dooms

27 maart 2019

13u20 2

In het Sint-Gertrudiskerkje van Vlassenbroek in Baasrode vindt op zaterdag 30 maart een Lenteconcert plaats. Het is ondertussen vijf jaar dat er dergelijke concerten in het dorpje plaatsvinden. De opbrengst daarvan is altijd bestemd voor de Parochiale Werken Vlassenbroek, die instaat voor het onderhoud van de gebouwen van de plaatselijke kleuterschool. Net als bij het allereerste concert zal sopraan Tineke Van Ingelgem optreden. Ze wordt begeleid door Philippe Thuriot op accordeon. Het concert begint om 19.30 uur. Beiden hebben tijd gevonden tussen de vele optredens in heel Europa om naar Vlassenbroek te komen. Toegangskaarten kosten 18 euro. Info en reservatie: 052/22.31.13 of via philipsmarcel@pandora.be.