Lente ingezet op Dorpsplein Nele Dooms

31 maart 2019

12u22 0

Het mocht zondag, na een meer dan stralende zaterdag, dan wel een heel pak frisser zijn, toch verzamelden tal van Baasrodenaren tegen de middag op hun Dorpsplein. De handelsvereniging Bruisend Baasrode organiseerde er haar traditionele Lentedrink. “Jaarlijks nodigen we iedereen uit om het glas te heffen op de start van de lente. Dit initiatief moet vooral mensen dichter bij elkaar brengen”, zegt voorzitter Jean-Pierre Emmanuel. “De Lentedrink ontstond na de heraanleg van het dorpsplein en is een vaste waarde geworden.” Aan gezelligheid geen gebrek dus en voor de kinderen kwam de paashaas langs. Een volgende activiteit van de handelsvereniging is het festival Bruisrode Pleint, midden juni, ook op het Dorpsplein.