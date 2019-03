Lekker ontbijt om vrijwilligers Aymonshof te bedanken Nele Dooms

12 maart 2019

14u32 0

Zeshonderd vrijwilligers schoven dinsdagochtend de benen onder tafel voor een lekker ontbijt. Dat werd geserveerd in de polyvalente zaal van woonzorgcentrum Aymonshof in hartje stad. Er viel te smullen van koffiekoeken, beleg, cava, spek met eieren en vers fruit. “We bedanken hiermee al die vrijwilligers met hart op de juiste plaats die zich belangeloos inzetten voor stad en ocmw”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Het is een kleine moeite voor hun grote inzet. Zonder vrijwilligers zouden wij als stad en ocmw veel minder kunnen realiseren. Ze zorgen er bijvoorbeeld mee voor dat de bibliotheek beter draait, de toeristische dienst versterking heeft, de sociale kruidenier kan open zijn en de dienstencentra activiteiten kunnen organiseren. We zijn hen dus erg dankbaar.”