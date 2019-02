Lekke banden op fietssnelweg N41 moeten verleden tijd zijn Nele Dooms

15 februari 2019

Er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat gebruikers van de nieuwe fietssnelweg langs de N41 in Grembergen nog lekke banden rijden. Over het probleem kwamen de voorbije weken heel wat meldingen bij de stad binnen. “We stellen vast dat al heel veel fietsers gebruik maken van de fietssnelweg”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Maar blijkbaar hadden er ook al veel een lekke band. Oorzaak bleken de splinters, kleine stalen vezeltjes, afkomstig van de borstelmachine die ingezet wordt om de fietssnelweg proper te houden. We gaan dus de inzet van deze specifieke borstelmachine stoppen om nog meer lekke banden te voorkomen.” De fietssnelweg langs de N41 wordt geborsteld door de diensten van het Vlaams Gewest, gemeente Hamme en stad Dendermonde. Elk neemt een bepaald stuk voor zijn rekening. “Er is nu afgesproken dat we allemaal andere borstelmachines zullen gebruiken”, zegt Dierick.