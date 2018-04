Lek wachtwoorden treft ook stadsbestuur 28 E-MAILADRESSEN WERDEN ONLINE GEPLAATST NELE DOOMS

07 april 2018

02u34 1 Dendermonde Het grote lek van wachtwoorden, treft ook het Dendermondse stadsbestuur . Paswoorden van 28 mailadressen met de extensie '@dendermonde.be' werden online geplaatst. Daarbij zitten ook de gegevens van burgemeester Piet Buyse en schepen Leen Dierick.

De internetwereld staat de jongste dagen in rep en roer nadat wereldwijd 1,4 miljard wachtwoorden, waarvan meer dan één miljoen Belgische, online werden geplaatst. Een hacker verzamelde talloze gegevens uit datalekken. Onder andere Uber, LinkedIn, Dropbox en eBay raakten gegevens van gebruikers kwijt. De hacker ontwikkelde een zoekmachine met daarin de inloggegevens en wachtwoorden van talloze internetgebruikers. Hij plaatste de zoekmachine nu ook publiek, maar maakte de wachtwoorden gelukkig wel grotendeels onleesbaar. Op het 'darkweb' is de volledige lijst terug te vinden, voor iedereen zomaar vrij te downloaden.





Oppositiepartij Open Vld testte de zoekmachine uit en ontdekte zo dat ook het stadsbestuur er slachtoffer van is. "Liefst 28 emailadressen met de extensie @dendermonde.be werden gelekt", zegt gemeenteraadslid Laurens Hofman. "Daarbij zitten de gegevens van heel wat diensthoofden van de stad, maar ook van burgemeester Piet Buyse, schepen Leen Dierick en een commissaris van de lokale politie. Dat doet ons de wenkbrauwen fronsen. We juichen toe dat de lokale politie via een Facebook-post de burgers oproept tot voorzichtigheid met hun wachtwoorden. Maar men kijkt best ook in eigen rangen." Hofman hoopt alvast dat geen gevoelige informatie is gelekt. "Dit is absoluut geen verwijt aan de getroffen personeelsleden en politici die gehackt zijn", klinkt het. "Maar mailboxen met gevoelige info die publiek kunnen worden, kunnen de stadsorganisatie schaden. Als criminelen beschikken over wachtwoord van belangrijke mailboxen, kunnen ze bijvoorbeeld gevoelige data over burgers, personeel, dossiers en bedrijven stelen. We zullen de problematiek tijdens de volgende gemeenteraad aankaarten."





Paswoorden veranderen

Gevraagd om een reactie wist getroffen schepen Leen Dierick (CD&V) aanvankelijk nog niet dat ze bij de gehackte slachtoffers hoort. Ze gaf de IT-dienst van de stad alvast meteen opdracht de hele zaak uit te pluizen. "De dienst verzekert me dat de mailbox en website van de stad absoluut veilig zijn", zegt Dierick. "Het gaat hier om wachtwoorden die gebruikt zijn om in te loggen op andere sites of dergelijke. Mensen met slechte bedoelingen kunnen niet aan de info of bestanden van het stadsbestuur. Daar zit een extra beveiliging op. Onze IT-dienst gaat nu wel uitzoeken welke personeelsleden precies slachtoffer zijn en iedereen wordt aangeraden voor de zekerheid toch van paswoord te veranderen."