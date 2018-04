Leicester Tigers leert DRC knepen van het vak 12 april 2018

02u32 0

De Dendermonde Rugby Club (DRC) heeft deze week hoog bezoek. Spelers en trainers van de Leicester Tigers, één van de toprugbyclubs in Engeland, tekenen present op de sportterreinen in Sint-Gillis-Dendermonde. DRC organiseert er samen met hen een uniek rugbykamp voor spelers van de U14, U16 en U18. "Vorig jaar organiseerden we voor de eerste keer een gelijkaardig initiatief en dat werd toen een groot succes. Dus is er deze paasvakantie een vervolg", zegt Alain Buyens van DRC. "Onze jeugdspelers steken heel veel op van deze steengoede Engelse rugbymannen. We zijn blij dat ze tijd willen maken voor onze vereniging. Hiermee bieden we onze jeugd een unieke ervaring aan. Het enthousiasme is erg groot." Tot en met zaterdag wordt er intensief getraind. (DND)





Meer over DRC

sportdiscipline

sport

voetbal