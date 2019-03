Leeuwerckenaers vormen Kerkhofclubje Nele Dooms

28 maart 2019

Toneelvereniging De Leeuwerckenaers uit Dendermonde vormen voor de gelegenheid “Het Kerkhofclubje”. Daarmee kiest het amateurgezelschap voor een tragikomedie van Ivan Menchel, in een vertaling van Marc van Wesemael. De regie is in handen van Sonja Baten. Drie vrouwen, sinds kort weduwe, ontmoeten elkaar eens per maand op het kerkhof”, vertelt Baten. “Achteraf genieten ze thuis van koffie en taart en een gezellige babbel. Doris blijft trouw aan haar man. Lucille heeft zin om weer op de versiertoer te gaan. Ida went er maar niet aan om alleen te zijn. Een ontmoeting met Sam, de innemende lokale slager, doet alles veranderen. De vriendschap van het trio wordt op de proef gesteld en het kerkhofclubje dreigt uiteen te vallen.” Op de planken staan Marijke Baten, Monique Veyt, Christel Schockaert en Renaat Philips. Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart en vrijdag 5 en zaterdag 6 april, telkens om 20 uur. Toegangskaarten kosten 10 euro. Liefhebbers kunnen terecht in de H.Hartschool, aan de Otterstraat in Sint-Gillis. Info en reservatie: www.de-leeuwerckenaers.be.