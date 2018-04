Leeuwerckenaers strikken Andy Peelman voor regie 19 april 2018

03u00 0 Dendermonde De Leeuwerckenaers, een van de oudste toneelgroepen van Dendermonde, zet een bijzondere samenwerking op. Het gezelschap strikte voor haar nieuwste productie Andy Peelman, onder andere bekend van De Buurtpolitie.

De repetities lopen volop bij De Leeuwerckenaers. Ze zitten zelfs op kruissnelheid, want morgen is de première. Om het stuk goed op de planken te krijgen, doen de acteurs beroep op Andy Peelman. De acteur, erg populair door onder andere zijn rol als inspecteur Koen Baetens in De Buurtpolitie, vond de nodige tijd om de regie op zich te nemen.





"We vroegen Andy al twee jaar geleden", zegt Renaat Philips. "We houden er van om elk stuk door iemand anders te laten regisseren. Dat zorgt voor de nodige afwisseling."





Peelman zelf is enthousiast. "Het is super om als regisseur aanwijzingen te geven en het stuk zo te kneden en naar je hand te zetten", zegt hij. "De Leeuwerckenaers zijn bovendien een heel leuke groep, met erg leergierige acteurs."





Met 'De Nonnen van Navarone' kiezen De Leeuwerckenaers voor een komedie. In het klooster gaat het gewone leven zijn gang, tot zuster Imelda beslist dat alles moet terugkeren naar de oorspronkelijke regels van de orde. Maar niemand in het klooster is op de hoogte van de plannen. Dat resulteert in een hoop misverstanden.





Voorstellingen vinden plaats morgen, zaterdag 21, vrijdag 27 en zaterdag 28 april, telkens om 20 uur. Toegangskaarten kosten 10 euro. Liefhebbers kunnen terecht in de HeHaschool, aan de Otterstraat. Info: info@de-leeuwerckenaers.be. (DND)