Leeuwerckenaers op het podium Nele Dooms

05 december 2018

13u29 1

Toneelvereniging De Leeuwerckenaers is klaar voor een nieuwe productie. De acteurs brengen ‘Eindelijk!... Alleen?’ van Lawrence Roman, in een regie van Guido Keppens, op de planken. Het publiek maakt kennis met Hanne en Geert Beulens, die na de verhuis van hun jongste dochter plots weer het huis voor zich alleen hebben. Een romantisch avondje voor de open haard wordt verstoord door een plotse bezoeker. Er staan de Beulens nog woelige dagen te wachten. De Leeuwerckenaers beloven met de voorstelling een amusante avond. Acteurs van dienst zijn Tom Pieters, Linda Heyvaert, Tatjana Bosman, Annelies Van Geyte, Irina Ophalvens en Branco Dehertogh. Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 7, zaterdag 8, vrijdag 14 en zaterdag 15 december, telkens om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de H.Hartschool, aan de Ottterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Toegangskaarten kosten 10 euro. Info en reservatie: 0478/22.49.88 of via info@de-leeuwerckenaers.be.