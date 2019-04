Leerpunt plant voorleesnamiddag voor ouders en kinderen Nele Dooms

17 april 2019

17u36 0

Onder het motto “Voorlezen doet lezen” plant Leerpunt Waas & Dender een voorleesnamiddag voor ouders en kinderen. Op woensdag 24 april worden de lokalen in de Begijnhoflaan omgetoverd tot gezellige voorleeshoekjes. De voorleesnamiddag kadert in het jaarthema van de Week van de Geletterdheid “Geletterde ouders zijn sterke ouders”. Uit recente onderzoeken blijkt immers dat nog steeds een aanzienlijk deel van de volwassenen in Vlaanderen laaggeletterd is. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en ict-gebruik. Leerpunt wil dat graag veranderen en geeft daarom verschillende cursussen, maar organiseert ook allerlei activiteiten. De voorleesnamiddag is er daar één van. De cursisten, ouders, hun kinderen en kleinkinderen kunnen meedoen. Iedereen kan leuke verhaaltjes komen lezen van 14 tot 16 uur, aan de Begijnhoflaan 2 in Dendermonde. Info: 052/258.278 of via info@cbe9.be.