Leerpunt organiseert leermarkt 21 juni 2018

02u33 0

Het Centrum voor Volwassenonderwijs Leerpunt Waas en Dender organiseert op vrijdag 22 juni haar jaarlijkse Leerpuntmarkt. Iedereen kan kan kennis maken met het gratis cursusaanbod van Leerpunt en zich inschrijven.





Leerpunt is één van de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Er vinden opleidingen voor volwassenen in taal, wiskunde, computer en maatschappijoriëntatie plaats. Bij Leerpunt kan iedereen zijn kennis en vaardigheden opfrissen, opnieuw inoefenen en versterken. De Leerpuntmarkt vrijdag start om 17 uur. Bezoekers zijn welkom tot 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de gebouwen aan de E. Van Winckellaan 23 in Dendermonde. (DND)