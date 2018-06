Leerlingen VLEK ontwerpen eigen WK-vlaggen 20 juni 2018

02u34 0 Dendermonde De Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK uit Grembergen puilt uit van de grote vlaggen. Daar hebben tientallen leerlingen van de school zelf voor gezorgd.

Zij kregen de vraag om zelf vlaggen van 120 op 80 centimeter te ontwerpen naar aanleiding van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK Voetbal in Rusland. "De respons op onze oproep 'Wie maakt de aantrekkelijkste WK-vlag?' was overweldigend en hadden we zelf niet verwacht", zegt directeur Luk De Mey. "Blijkbaar zitten er heel wat WK- en Rode Duivel-fans bij ons op school. Letterlijk tientallen kinderen brachten zelfgemaakte vlaggen binnen. Die maakten ze samen met hun ouders of grootouders. De resultaten zijn schitterend. Er zijn echte juweeltjes bij en iedere vlag heeft zijn charme."





Omdat de VLEK-school zo onder de indruk is van de vlaggen, zullen ze allemaal worden tentoongesteld tijdens het komende schoolfeest dit weekend. "We hangen alle vlaggen goed zichtbaar op aan de gevel van onze school, zodat alle bezoekers ervan kunnen genieten", zegt De Mey. "Uit alle ontwerpen kiezen we de drie mooiste uit. De makers daarvan krijgen een waardebon."





Het VLEK-schoolfeest vindt plaats op zaterdag 23 juni en zondag 24 juni. Omdat zaterdag de Rode Duivels tegen Tunesië spelen, wordt deze match om 14 uur live uitgezonden in zaal De Grind. Die wordt speciaal voor de gelegenheid aangekleed in voetbalthema. (DND)