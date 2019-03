Leerlingen Vlek Grembergen tonen zich in het verkeer Geert De Rycke

02 maart 2019

De kinderen van Vlek Grembergen vallen op in het verkeer. Dat doen ze met een fluorescerend attribuut. “Onze kinderen toonden vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie hun inzet om zich veiliger in het verkeer te begeven. Dat konden ze doen op verschillende manieren: door een fluorhesje te dragen, een fluorescerend gadget aan hun boekentas of hun fiets te hangen of door een fietshelm te dragen. Het beste van al is nog om de verschillende dingen te combineren”, zegt Luk De Mey, directeur van Vlek Grembergen. De school spoorde de 369 kinderen aan om actief deel te nemen aan de actie en zo bij te dragen tot een veilige verkeerssituatie. “Maar liefst 235 kinderen namen deel aan de actie. Het is fantastisch dat zoveel ouders de actie steunden”, aldus De Mey.