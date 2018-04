Leerlingen verzorgen toneelvoorstelling van A tot Z 20 april 2018

Leerlingen en leerkrachten van het Oscar Romerocollege wagen zich aan de toneelvoorstelling 'Het geluid van zwetende Chinezen', in een regie van Sonja Baten. "Een hele onderneming", zegt Lut De Backer van de toneelgroep. "We staan niet alleen in voor de acteerprestaties, maar ook voor de affiche en flyer, decor, geluid, kledij, grime en belichting." De voorstelling zet een toneelvereniging in de kijker die al lang repeteert om een Chinees drama te brengen. De avond voor de première wordt er ingebroken. Alles is weg. Ze moeten improviseren om toch een voorstelling te brengen. "We willen het publiek vooral aan het lachen brengen", zegt De Backer. Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 april om 20 uur en op zondag 22 april om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Feestzaal aan de Van Duysestraat in Dendermonde. Info: www.romerocollege.be. (DND)