Leerlingen verheffen techniek tot kunst 14 maart 2018

Naar aanleiding de Jeugdboekenmaand loopt een leuke tentoonstelling in de bibliotheek. Leerlingen van de tekenacademie maakten kunstwerkjes om het gebouw op te fleuren. "Het is een jaarlijkse gewoonte dat de leerlingen lagere en middelbare graad van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Dendermonde kunstwerken maken rond het thema van de Jeugdboekenmaand", zegt schepen van jeugd en cultuur Lien Verwaeren (CD&V). "Deze keer lieten ze rond wetenschap en techniek hun creativiteit de vrije loop. Ze kwamen de werkjes ook zelf brengen." Resultaat is een expo met speelse muziekdozen, zelfrijdende auto's en vliegtuigen, stoere raketten en kleurrijke zeppelins. "Bezoekers komen ook te weten wat body extensions zijn en hoe geknutselde cirkels in evenwicht blijven", klinkt het.





De tentoonstelling is steeds te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek in de Kerkstraat in Dendermonde. (DND)